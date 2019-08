Een schone stad kost ‘gruwelijk veel geld’: ,,Aan zwerfafval op straat zijn we jaarlijks 2,4 miljoen euro kwijt’

De stad is opgedeeld in schoonmaakgebieden. In de binnenstad, de parken en wijkwinkelcentra geldt niveau A. Daar mag dagelijks weinig zwerfafval liggen. In de rest van de stad geldt C, daar mag redelijk veel afval blijven liggen. ,,Recent hebben we 30 procent van het C-gebied naar een hoger niveau getild.”



Waarom niet 50 of 70 procent? Daar is ‘ie weer: ,,Het kost de Tilburger gruwelijk veel geld. Dat geld kun je aan iets anders uitgeven.” Om preciezer te zijn: vijftien miljoen euro per jaar. Dat is er extra nodig om de rest van de stad een net zo’n hoog opruimniveau te geven als de binnenstad en parken (van C naar A). Met dit bedrag kun je jaarlijks twee Spoorparken aanleggen.



En dan nog. Het Pieter Vreedeplein is qua schoonmaken zo’n A-locatie, toch ligt daar heel vaak veel troep... ,,Voor ondernemers is er een 25 meter-regel om het gebied rond hun zaak schoon te houden. Daar zitten we sinds een tijdje strakker op en gaan we nog strakker op zitten. Ze hebben er zelf baat bij, dus werken ze over het algemeen heel bereidwillig mee.”