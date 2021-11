Een slordige veertienhonderd kilometer om voordat je van Diessen in Moergestel bent

Burgemees­ter blijft hameren op sluiting Tilburgs drugsmaga­zijn van Grass Company

DEN HAAG\TILBURG - Burgemeester Weterings heeft in hoger beroep de Raad van State gevraagd een uitspraak van de rechtbank terug te draaien waarbij sluiting van een drugspand in de Kooikerstraat werd verboden. Het gaat om een gebouw met een ondergrondse ruimte waar softdrugs werden of worden opgeslagen voor vier coffeeshops van Grass Company, twee in Tilburg en twee in Den Bosch.

29 oktober