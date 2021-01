‘Een spannend pand, zeker voor een accountant’: De Beer voegt twee kantoren samen in oude muziekschool Tilburg

Bijna 90 medewerkers van de kantoren in Tilburg en Oisterwijk verhuisden nog net in 2020 naar het hart van de stad. De voormalige muziekschool in de Tivolistraat is een opmerkelijke keuze. Dat vindt in ieder geval het bedrijf zelf. ,,Een heel spannend pand, toch zeker voor een accountant”, zegt Paul van Ierland, een van de partners bij De Beer en projectleider van de verhuizing. ,,In ons vak kun je de kantoren moeiteloos voor elkaar inwisselen. Daar wilden wij vanaf.”