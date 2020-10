Een streep door de optocht, net als in Tilburg? In de dorpen zijn ze nog niet zover

Vangrail Heuvel Tilburg blijft, ondanks ongelukken met auto's

6 oktober TILBURG - Afgelopen weekend was het wéér raak op de Heuvel in Tilburg. Een taxibusje reed zich vast op de vangrail die sinds het begin van de coronacrisis op de weg staat. Het doel van die barrière: een extra fietsstrook creëren en zo fietsers en voetgangers meer ruimte geven. Dat lukt, al gaat dat wel ten koste van de veiligheid van automobilisten. Maar de gemeente Tilburg is duidelijk: de vangrail blijft staan.