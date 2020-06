Een stuk tramrail als fundering van de badkamermuur

column ‘Geen geld meer voor Tilt: Tot zover de provincia­le principes’

20 juni Natuurlijk kende ze Tilt. Iedereen kent Tilt. Zei ze. We zaten op een terras in Amsterdam-Noord, anderhalve week geleden, en we bespraken plannen voor een nieuw boek. Mijn uitgeverij was laaiend enthousiast over ons Tilburgse festival. Over onze eigenzinnige aanpak. Onze publicaties. En de talentontwikkeling in Brabant. Wat ooit een dorre vlakte was, was in amper tien jaar tijd een fris literair veld geworden vol verrassende gewassen. Koesteren, zei ze. En blijven besproeien.