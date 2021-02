Een stukje Brabantse geschiedenis met ‘Annie Biggel’ uit Hilvarenbeek centraal

Thuiszorg in Hoofddorp mag De Zonne­straal heten, ondanks bezwaar van De Zonne­straal in Tilburg

3 februari TILBURG - Thuiszorgorganisatie De Zonnestraal in Tilburg bleek not amused toen men erachter kwam dat ook in Hoofddorp een thuiszorgorganisatie onder dezelfde naam opereert. Toch mag dat, oordeelt het hof in hoger beroep: de bedrijven vissen namelijk niet in elkaars vaarwater.