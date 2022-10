Een supermarkt vol lege schappen: ‘Jammer dat deze Plus in Tilburg weggaat’

TILBURG - Zaterdagmiddag nog in overvloed voorradig: kruidnoten van Bastogne, komkommers, courgettes en treetjes Export-bier. Voor de rest veel lege schappen in de Plus aan het Pieter Vreedeplein in Tilburg. De supermarkt is vanaf maandag gesloten.