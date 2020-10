Een (tijdelijke) flitspaal aan de Cityring: ‘Grandioos, de scheurpartijen zijn verleden tijd’

,,Sinds dat kreng er staat, zijn de scheurpartijen verleden tijd”, aldus De Kort. ,,Hier hebben we het al jaren over, zo’n flitspaal verricht wonderen.”



Helaas is de balsem op de ziel van De Kort (en andere bewoners) slechts tijdelijk. Justitie laat sinds juni twee mobiele flitspalen door Tilburg reizen. Eerder stond de paal - onder meer - aan de Bredaseweg, de Hart van Brabantlaan en nu dus aan de ring.



Met de mobiele controles hoopt het openbaar ministerie (OM) dat mensen ‘zich bewuster worden van hoe hard ze rijden en hun gedrag aanpassen.’ Over een tijdje verkast ‘ie weer.



Over het te hard rijden op de Cityring is altijd wel wat te doen. Deze zomer bijvoorbeeld kwamen er twee petities binnen tegen het ronken op de ring. En de gemeente wil er wel een flitspaal, maar het OM ziet daar de noodzaak niet van in.



Volgens De Kort moet burgemeester Weterings ‘maar eens flink gaan lobbyen’. Zodat de paal een permanente plek krijgt.