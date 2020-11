Een trattoria, pizzeria en bottega aan de Piushaven: ‘In Italië kunnen ze hele avonden over eten praten’

Hij is op en top Nederlands, maar heeft in ieder geval een goede naam voor het openen van een Italiaans restaurant. Enrico van Wanrooij lacht. ,,Mijn vader speelde gitaar en was fan van een Italiaanse gitarist genaamd Enrico. Toeval, al had hij wel een voorliefde voor Italië. Daar gingen we altijd op vakantie.”



Een liefde die aan de zoon werd doorgegeven. ,,Italianen zijn zo gepassioneerd over eten. Hier praten ze met een biertje de hele avond over voetbal en vrouwen, daar doen ze dat ook, maar net zo goed kunnen ze een hele avond over goed eten praten.”