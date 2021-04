Een Udenhouts boek over de overgang kan koningin Máxima wel bekoren

De overgang blijft een taai thema, niet echt een lekker onderwerp van gesprek op verjaardagen. Toch krijgt iedereen vroeg of laat ermee te maken. Communicatieadviseur Marcelle Meesters (50) uit Udenhout en Mirjam van ’t Veld (50), voorzitter van de raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei, raakten alle twee vroeg in de overgang, en ze schreven er een boek over. Heel apart dat ze het voor elkaar kregen dit aan te bieden aan koningin Máxima, die 17 mei 50 wordt, en Ank Bijleveld, de 59-jarige minister van Defensie.

De twee schrijfsters zijn hier natuurlijk apetrots op. ,,We hebben haar een brief gestuurd en uitgenodigd. Onze koningin spreekt zich graag uit over maatschappelijke onderwerpen. Bij een digitale bijeenkomst overhandigden we haar het boek. Ze zei letterlijk: ‘Het is een handig boek voor alle vrouwen in Nederland. De combinatie van praktische tips en persoonlijke verhalen van de auteurs kunnen vele vrouwen ondersteunen.’ Drie dagen voor de bijeenkomst hoorden we dat het kon doorgaan, heel spannend. Ze vertelde niet of ze zelf problemen met de overgang heeft. Minister Bijleveld reageerde meteen positief en zei dat ze wel eens opvliegers had in een vergadering. Ze had het over humor als wapen”, zegt Meesters.