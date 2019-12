Een van de mooiste bomen van Tilburg gekapt: moest dat nou?

Goed, Brunink en de gemeente staan tegenover elkaar. Schakelen we een hulplijn in. Of ‘ie weg moest?



,,Moeten is een groot woord”, zegt Bram van Beurden, voorzitter van Stichting Stadsbomen Tilburg. ,,Al was dit geen twijfelgeval, deze beuk was echt stervende.” Waarom Van Beurden dan toch weifelt? ,,De stam had best kunnen blijven staan, dat was een schitterende biotoop geweest voor paddenstoelen, insecten en vogels.”



Van Beurden hing een paar jaar geleden nog een medaille om de stam. De boom was achtste geworden in de verkiezing van ‘mooiste boom van Tilburg’. ,,Meer dan twee eeuwen oud, het is zonde voor de stad.”



De voorzitter waarschuwt alvast dat, zijns inziens, deze beuk een voorbode is van de toekomst. Ook daarom had de stam kunnen blijven staan. ,,Om de boom te zien sterven, dat hoort bij het leven. Het zijn geen lantaarnpalen die je zomaar neerzet of weghaalt. Deze beuken zijn tekenend voor Tilburg, maar ik ben bang dat er heel veel de stad gaan ‘verlaten’. De tol van klimaatverandering.”