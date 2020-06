Eén van de mooiste bomen van Tilburg reïncarneert als schijf

De beuk werd tijdens een verkiezing ‘mooiste bomen van de stad’ in 2012 op nummer acht gezet en was één van de dikste bomen Tilburg. ,,Helaas was ze door schimmel aangetast”, vertelt Fitters. ,,De boom heeft heel wat meegemaakt. Zo heeft ze in de pastorietuin nog flamingo’s en apen gezien. Mensen en dieren snoepten jaarlijks in augustus van haar beukennootjes.”



De stamomtrek was vijf meter, daarom hadden medewerkers van de kinderboerderij het vermoeden dat de beuk wel 200 jaar oud kon zijn. Fitters: ,,Ouder dus dan de Goirkese kerk, die 185 jaar geleden werd gebouwd.”



Aan de hand van de jaarringen kwam Joost Werkhoven van de Stichting Stadsbomen echter tot een andere conclusie. Hij telde er slechts 125. ,,Maar nog nooit van zijn leven zag hij zúlke dikke groeiringen als bij deze boom.”



Nu ligt er alleen nog de schijf. De verwachting is dat het natuurmonumentje binnen vijf tot tien jaar uiteen zal vallen. ,,Dat is de natuur, daar moet de buurt mee leven.