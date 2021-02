Een verschil van dag en nacht, ook in prijs: na ‘Funda-make-over’ kost woning (vele) tonnen meer

,,Of er gouden leidingen in zitten?” Bart Hamelink en zijn vriendin maken weleens grappen over woningen die van de huizensite Funda verdwijnen en ietsje later - opgeknapt en wel - voor honderdduizenden euro’s extra weer terug op de markt verschijnen.



Echt grappig is dat niet, als je al jarenlang op de Tilburgse woningmarkt tevergeefs iets zoekt.



Neem een pand aan het Molenbochtplein dat ze recent onder ogen kregen. Begin 2020 was de vraagprijs 273.000 euro. Het huis verdwijnt van Funda om vervolgens - aan het eind van het jaar - weer op te duiken. Dit keer voor een vraagprijs van 519.000 euro. Bijna een verdubbeling.



Nog zo’n voorbeeld: een woning in Armhoef die in juni nog voor 269.000 euro te koop staat en nu - na een rigoureuze opknapbeurt - voor 549.000 euro weer op Funda verschijnt. Bijna drie ton meer.



Volgens Hamelink ‘mag het absoluut’ en moet dat opknappen kunnen. Niet elk voor veel geld opgeknapt pand, is een miskoop. ,,Maar als het om zulke grote verschillen gaat, heb ik daar mijn bedenkingen bij. We zien de markt steeds gekker worden.”