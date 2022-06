Een ‘vriend’ zou de jonge Tilburger alles leren over bitcoins: ‘Op een gegeven moment hoorde ik niets meer’

Van kantoor in de badkamer naar nationale speler: Reyrink Groep in Haghorst viert feest

HAGHORST - Vanuit een café in Diessen, met melkveehouderij, trok de familie Reijrink nu vijftig jaar geleden naar Haghorst. Waar aan de Lage Haghorst eerst de keuken, later de badkamer tot kantoor werd gebombardeerd. Inmiddels is er bijna geen bouwproject in de regio waar geen wagen of bord van Reyrink te vinden is. Reden voor een feestje.

