Een warm bad: drie maanden hoorde ik bij het scootmobiel-gilde

Na een onfortuinlijke sprong van een hek zat ik de afgelopen drie maanden in een scootmobiel. Mijn hielbeen brak in stukken. Een uitgelezen kans om de stad eens op een andere manier te ervaren.



Het mooie van het scootmobiel-leven: je bent opeens lid van een club. Knikken naar andere rijders, elkaars scootmobiel en handicap monsteren. Mijn blitse waggie werd een gesprekkengenerator bij de Albert-Heijn XL.



Hoogtepuntjes: de oude man die slecht liep en niet aan een scootmobiel wilde tot ‘ie de mijne zag. Of de 84-jarige John die buiten met me wilde afspreken om over onze snelheden (de zijne ging sneller dan mijn 15 kilometer per uur) en onze gezondheid te praten.



Het Wilhelminapark was al helemaal een warm bad: de scootmobiel-kraamkamer van de stad. Daar rijdt onze posse soms wel met tien man sterk rond.