Een zetje in de juiste richting voor Tilburgers die kampen met eenzaamheid en angst

Ook smalle beurs profiteert mee van zonnepark op wal langs A58 bij Tilburg

15 februari TILBURG - Zelf geen geld hebben om te investeren in zonnepanelen, maar wel meedelen in de winst die ze opleveren. Voor tientallen Tilburgers met een smalle beurs wordt dat mogelijk via de Energiefabriek Kempenbaan: 4500 panelen op de zuidkant van de geluidswal bij hotel Van der Valk. ,,Noem het maatschappelijke verantwoordelijkheid.”