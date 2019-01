Een zondag in de Lochal: ‘Ik kijk mijn ogen uit’

De workshopruimtes zitten vol, de rondleidingen zijn uitverkocht en aan de eettafels wordt uitgebreid getafeld en gekletst. Een plekje bovenaan de hoge trappen is gewild: het biedt een ideaal uitzicht over de bibliotheek. ,,Wij komen niet eens aan de activiteiten toe”, bekent een tweetal dames dat op het nippertje een zitplaats heeft weten te bemachtigen. ,,Rondkijken is een bezigheid op zich.”

Actie

Voor vele andere Tilburgers blijft het daar niet bij. Iedere afdeling van de LocHal nodigt uit tot actie: gamen doe je in het GameLab, lezingen over data en privacy zijn te volgen in het FutureLab en de workshopruimte is de plek voor het ontwerpen van je eigen stripfiguur. Wie durft waagt zich zelfs aan een knapperig kevertje op de insectenproeverij van het FoodLab. ,,Denk er vooral niet teveel bij na”, adviseert een medewerker, terwijl ze een lepeltje insecten in de hand van een benauwde bezoeker strooit. Die gooit in één beweging een haffeltje achterover en knikt vervolgens instemmend: ,,Het zijn net chippies.” De Foodlaborant reageert: ,,Maar dan véel gezonder. Het zit boordevol eiwitten en vitaminen. Dit is ons voedsel van de toekomst.”