Eenzame schaatser van Piushaven geplukt, gemeente waarschuwt: ijs echt nog niet dik genoeg

Raad wil vaart achter plan voor standbeeld Peerke Donders: ‘Stadsbe­stuur moet nu lef tonen’

9 februari TILBURG - Op welke manier kan het standbeeld van Peerke Donders in het Wilhelmina in de toekomst in een passende context geplaatst worden? Een meerderheid van de Tilburgse gemeenteraad heeft het college opgedragen om eindelijk met een oplossing voor dat dilemma te komen.