‘Eer Tilburgse sporthelden met straatnamen op Stappegoor’

Volgens Gimbrère was Tilburg in het verleden niet sterk in het uitdragen van de trots op de stad, al komt daar steeds meer verandering in. ,,Ook een wijk waarin de straten naar Tilburgse sporthelden zijn vernoemd kan bijdragen aan dat gevoel van trots op Tilburg.” Maandag, tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar, dient het CDA hierover een motie in, die ook al is ondertekend door LST, D66, VVD, CDA, 50Plus, GroenLinks, PvdA en Lokaal Tilburg.



Overigens gaat niet de gemeenteraad maar de straatnamencommissie over het benoemen van nieuwe straten. Gimbrère ziet de motie dan ook als een suggestie voor de commissie. ,,Vorig jaar werd al bekend dat straten in de nieuwe wijk bij de Piushaven namen van verzetsvrouwen krijgen. Met deze suggestie zijn we er in ieder geval op tijd bij.”