Eerbetoon aan neergestoken burgemeester Gdansk door beiaardier Heikese Kerk

Gestolen auto van woningover­val Tilburg botst op lantaarn­paal in Oisterwijk, bijrijder aangehou­den

11:27 TILBURG - De auto die dinsdagnacht werd gestolen na een woningoverval aan de Baden Powellaan in Tilburg is later die nacht zwaar beschadigd teruggevonden in Oisterwijk. De bestuurder was daar tegen een verkeerslicht gebotst op de Pannenschuurlaan. De vermoedelijke bijrijder, een 25-jarige Tilburger, is ter plekke aangehouden. De bestuurder is nog voortvluchtig.