Eerbetoon met Apache-helikopter aan militair Kevin van de Rijdt in Tilburg: ‘Hij is veel te jong overleden’

Stoere Kerels | Ruud Boymans ziet het goedkomen met Willem II: ‘Ze gaan gewoon promoveren’

In de podcast Stoere Kerels bespreken de BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 12 blikken ze terug op de 1-3-overwinning van de Tricolores bij Helmond Sport. Dit keer is oud-Willem II-spits Ruud Boymans de belgast.

17 oktober