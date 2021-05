Eerder dan verwacht, maar dagje later dan de sportschool: bibliotheken Midden-Brabant ‘eindelijk’ weer open

In een debat in de Tweede Kamer werd aangedrongen de bibliotheken eerder te openen. Het pleidooi werkte: de bibliotheken gaan niet pas in stap drie - zoals eigenlijk het idee was - maar in stap twee van het openingsplan open. Tegelijkertijd met de sportscholen, pretparken en dierentuinen. Of bijna tegelijkertijd dan: omdat de beslissing wat later kwam, moesten de bibliotheken een dagje langer wachten.