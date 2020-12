Eerst het wipstoeltje van Dineke, dan de kribbe in de kerststal: zo vergaat het Jezus in Hilvarenbeek

Na hennepkwe­ke­rij en schietpar­tij zorgen honderden kerstlamp­jes nu voor verbonden­heid in wijk Tilburg

11:06 TILBURG - Honderd sets kerstverlichting voor de wijk: binnen vijf dagen was Yvette van Eekelen ze allemaal kwijt. De inwoonster van Rosmolen wil haar wijk daarmee niet alleen maar gezelliger maken, ze hoopt ook iets te doen voor de onderlinge band op een plek die niet altijd positief in het nieuws is. ,,Ik hoop wel dat ik hier echt iets heb veranderd.”