Eerst mag de bevolking iets vinden van de bezuinigingen in Hilvarenbeek

HILVARENBEEK - De gemeenteraad van Hilvarenbeek is niet klaar om aan financiële knoppen te draaien, ofwel te beslissen over bezuinigingen. Eerst moeten de inwoners van Hilvarenbeek worden gehoord.

Ronald Blok van de VVD legde het dinsdagavond tijdens een raadscommissie gelijk op tafel. Om nou zomaar de ozb voor particulieren met 9 en voor bedrijven met 36 procent te verhogen, dat ging te snel. Want in een raadsbreed aangenomen akkoord zijn dik twee jaar geleden andere afspraken gemaakt. Dat geldt voor meer zaken die in de voorjaarsnota zijn opgenomen.

Op zich ziet de wereld er nu eenmaal anders uit, dus Gon Boers (HOI Werkt) begrijpt dat er nieuwe keuzes gemaakt moeten worden. ,,Die moeten we dan wel goed kunnen motiveren.” En dus staken de fracties de koppen bij elkaar. Om tot de conclusie te komen dat eerst de bevolking gehoord moet worden, uiterlijk in augustus.

CDA als vreemde eend

Clemens Veraa (CDA) verklaarde zijn fractie de vreemde eend in de bijt. ,,Er is een noodzaak dat we moeten bezuinigen en daar moeten we haast bij maken. Wij twijfelen over de praktische uitvoerbaarheid als iedereen iets mag vinden. Levert dat wel iets op.”

In Goirle hebben ze daar ervaring mee. Daar is vorig jaar een uitgebreide campagne opgezet om mensen te betrekken in het keuzeproces van de raad. Want bezuinigingen doen altijd ergens pijn. Gehoopt was op driehonderd mensen die mee kwamen praten, het werden er achttien. Schriftelijk werden tachtig reacties ingediend.

Ouders Doelakkers bezorgd

In elk geval hebben de ouders van Samenwijscentrum De Doelakkers wel een signaal afgegeven gisteren. In de voorjaarsnota staat dat de komende vier jaar niet in een nieuw schoolgebouw wordt geïnvesteerd. Maaike Greutink kwam namens vele ouders zeggen dat uitstel eigenlijk niet meer kan. Als het regent, staan er zeven emmertjes onder het lekkende dak. Om maar iets te noemen. Verder is er een groot ruimtegebrek en is de klimaatbeheersing een ramp, schetste deze bezorgde moeder van drie leerlingen van de Doelakkers.