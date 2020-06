Eerste bewoners wonen op zichzelf in Zonnewend' in Hilvarenbeek

HILVARENBEEK - Zeven bewoners telt de gloednieuwe Zonnewend' in Hilvarenbeek inmiddels. Bij de woonvoorziening aan het Groot Loo kunnen mensen met een verstandelijke beperking of een vorm van autisme op zichzelf wonen. Ouders kunnen na jarenlange zorg een stapje terug doen.

Voor de bewoners die zich al maanden aan het voorbereiden zijn op het zelfstandiger wonen in hun nieuwe woonvoorziening, breekt eindelijk een nieuwe periode aan. Ze komen verder los van moeders (en vaders) vleugels. Voor die ouders is het een mijlpaal omdat ze na vele jaren van extra zorg en aandacht een klein stapje terug kunnen doen. ,,Ik verwacht dat mijn dochter zich hier verder kan ontplooien'', zegt Susanne Verhelst, de moeder van Veerle (29).

Lotje uit de loterij

Het pand aan het Groot Loo 2A is nog niet zo oud, maar stond een paar jaar leeg nadat de kinderopvang verhuisde. ,,Het is voor ons een lot uit de loterij", zegt Verhelst, een van de initiatiefneemsters van de woongroep. ,,In ons geval waren we al meer dan tien jaar zoekende, dat we dan in ons eigen dorp Hilvarenbeek kunnen slagen, is fantastisch. We kregen de tip van oud-wethouder Jan van de Wiel: geweldig."

Het verhaal van Veerle, en daardoor ook dat van haar moeder, is er een van vallen en opstaan. In Veerle haar geval ook letterlijk omdat ze vroeger vaak viel. ,,We weten vanaf haar tweede dat ze een beperking heeft, maar we zochten vooral naar wat ze wél kan. We kwamen terecht bij antroposofische zorg, omdat daar uitgegaan wordt van wat het kind al kan. Zo ontdekten ze daar dat Veerle een muzikale gave heeft, daardoor speelt ze nu op de harp.”

Loslaten

Ook Piet Verhoeven heeft een vergelijkbaar verhaal over zijn zoon Ruud (ook 29 jaar). Alleen hij wist al voor de geboorte van Ruud dat er sprake was van een handicap, in zijn geval het downsyndroom. ,,Ik heb vanaf zijn geboorte geïnvesteerd in hem'', legt hij uit. ,,Ik ging meteen minder werken en wilde er vooral voor hem zijn. Maar uiteindelijk is het goed om een beetje los te laten, ik heb ook niet het eeuwige leven.''

In het nieuwe pand, sinds deze week gedoopt tot Zonnewend', krijgen alle negen bewoners een eigen appartement van ruim 60 vierkante meter. Het regelen van praktische zaken wordt verzorgd door stichting Groot Loo beschermd wonen. De zorg wordt verleend door een team van WoondroomZorg. ,,Het voordeel hiervan is dat we ons eigen stempel kunnen drukken", legt Verhelst uit.

Dagbesteding