Eerste bijeenkomst over opvang statushouders in Tilburg dunnetjes bezocht

Inhaalzorg? Plan voor opereren in het weekend dreigt nu al te sneuvelen

6:52 TILBURG - Het ziekenhuis in Tilburg wil opereren op zaterdag en zondag. Maar dat plan dreigt nu in gevaar te komen door het stijgende aantal coronapatiënten én de winter die een zware tol lijkt te gaan eisen. ‘Als de cijfers zo blijven toenemen kan de inhaalzorg nu al in gevaar komen.’