Eerste Esbeekse artist in residence zwaait uit met eindexpo en onthulling muurschildering

De opening van de expositie is om 19.00 uur. Om 19.30 uur zal Rios wat vertellen over haar ervaringen in het dorp. Om 20.00 uur is er een gezamenlijke wandeling naar het viaduct over de Groenstraat, waar de muurschildering ‘Walking Together’ officieel zal worden onthuld. De tentoonstelling duurt tot en met zondag 4 augustus.



Juliana Rios is de eerste artist in residence die in de voetsporen mocht treden van Andreas Schotel. De Rotterdamse kunstenaar verbleef tussen 1924 en 1984 iedere zomer in zijn tuinhuisje in Esbeek, waar hij uitgebreid het plattelandsleven in de regio vastlegde. Esbeek wil voortaan ieder jaar een kunstenaar uitnodigen die als buitenstaander het dorpsleven vastlegt.