Eerste film in drive-in bioscoop Tilburg: bezoekers komen vooral voor ‘dj Paul Elstak jonguh’

De film van zaterdagavond over een groepje losgeslagen jongeren uit Maaskantje is door eigenlijk alle bezoekers al gezien. Fleur van Kempen en Gijs van Berkel uit Tilburg zitten er in hun auto even goed klaar voor. ,,Eigenlijk is het raar”, zegt Fleur. ,,Ik betaal thuis een tientje per maand aan Netflix en kan deze film dan zo vaak zien als ik wil. Maar toch is dit leuker.”

Gijs: ,,Het is niet de film, maar het optreden van DJ Paul Elstak na afloop. Dat is goud!” In de film wordt een nummer van de hardcore DJ gebruikt. ,,Overal waar ik dit nummer draai, zingt iedereen mee. Het is echt een succesnummer geworden”, vertelt de dj voordat zijn optreden begint. De film zelf heeft hij amper gezien: ,,Ik denk pas twee keer helemaal of zo. Geen idee hoe dat komt. Wel heeft de film me een beetje Brabander gemaakt met de uitspraak ‘DJ Paul Elstak jonguh!’”

Tien dagen lang vier films

Op de parkeerplaats van het voetbalstadion staan zestig auto’s. De bezoekers krijgen bij de ingang door op welke frequentie hun autoradio moet staan om het geluid van de film te horen. Het idee voor een drive-in bioscoop had Paul Rosenberg al langer, maar door de Corona-regels kreeg hij pas twee weken geleden groen licht. ,,Dit weekend zijn we gestart. Tien dagen lang draaien we vier films die mensen vanuit de auto kunnen zien. Vandaag is daar een optreden van dj Paul Elstak bij later deze week komen YouTuber Dylan Haegens nog en als we Ciske de Rat draaien treedt Danny de Munk op.

Stefan en Peggie zijn speciaal vanuit Boxtel naar Tilburg gekomen voor het optreden van de dj. ,,De film is wel grappig, maar we missen onze housefeestjes. Vandaar dat dit een goed alternatief is. Lekker naar de film en na afloop een feestje.” Op de achterbank van de auto van moeder Jannieke zitten haar zonen Jesmer (15) en Tristan (12), samen met hun vriend Lucas (14). Diens moeder Linda zit voorin. Het gezelschap komt uit het Gelderse Nieuwaal ,,De film kunnen ze dromen. Hele stukken kennen ze uit hun hoofd”, verzucht Jannieke. ,,Maar ze zijn te jong om naar optredens van Paul Elstak te gaan, dus nu kunnen ze hem toch een keer in het echt zien”, vertelt Linda.

Silent disco

Als de film afgelopen is, betreedt de dj waar eigenlijk iedereen voor kwam het podium voor een soort silent disco van een klein uurtje: geen harde basdreunen uit grote boxen, maar geluid via 60 autoradio’s. Bezoekers mogen niet uit de auto en hangen daarom uit de ramen van hun auto. En enkeling gaat zelfs op zijn autostoel staan met het zonnedak open. Dit is het feest waar de bezoekers voor gekomen zijn: dj Paul Elstak jonguh!

