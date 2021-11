Eerste lijsttrekker in Goirle bekendgemaakt: Tess van de Wiel gaat CDA aanvoeren

De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart volgend jaar. Het CDA wordt nu dus aangevoerd door wethouder Van de Wiel. Ze volgde dit voorjaar Piet Poos op in het college B en W. In 2018 kwam Van de Wiel in de gemeenteraad. In 2019 werd ze uitgeroepen tot politicus van het jaar bij de Lokale Omroep Goirle (LOG), uitgeroepen door alle media die in Goirle actief zijn.