Eerste ‘megaboetes’ voor illegale storters in Tilburg

De straffen zijn omhoog gegaan omdat illegaal bijplaatsen één van de grootste ergernissen in de gemeente is. Gemiddeld wordt zo'n 1,5 ton afval per dag illegaal bijgeplaatst in Tilburg. Op sommige dagen is dat zelfs drie ton. Opruimen kost de gemeente jaarlijks 335.000 euro.



Het hoger beboeten is het ‘zure’ deel van de aanpak, er is ook zoet. Zo heeft de gemeente 200.000 euro beschikbaar voor ideeën van inwoners om de stad schoner te maken Tilburgers kunnen zich met suggesties melden bij de gemeente. Ook bedrijven, verenigingen of wijkraden kunnen een idee indienen.



Inwoners die een idee sturen, krijgen binnen twee weken een antwoord. Als een idee is goedgekeurd en het budget wordt ervoor beschikbaar gesteld, dan moet de actie in 2020 worden uitgevoerd. Insturen kan tot 15 februari via schoon@tilburg.nl



