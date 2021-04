Eerste nieuwe Chinook Gilze-Rijen met champagne en waterbogen onthaald

Signaal tegen straatinti­mi­da­tie in Tilburg: ‘Op jonge leeftijd komen mannen er al mee weg’

12 april TILBURG - De inmiddels bekende kreet ‘No justice, no peace!’ galmde zondagmiddag veelvuldig over het Tilburgse Koningsplein tijdens ‘Reclaim these Streets’. Zeker tweehonderd demonstranten doorstonden de bittere kou in de hoop een eind te maken aan seksueel geweld en straatintimidatie tegen vrouwen.