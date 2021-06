Eerste ‘parkje op zakformaat’ in Tilburgse stadshart valt in de smaak: ‘Hartstikke leuk geworden’

Kermis Hilvaren­beek gaat ook later dit jaar niet door

10 juni HILVARENBEEK - De kermis in Hilvarenbeek gaat deze zomer niet door. Ook later dit jaar, wanneer evenementen weer zijn toegestaan, komen er geen attracties naar de Vrijthof. Er is nog te veel onduidelijk onder welke voorwaarden een kermis gehouden kan worden, aldus het gemeentebestuur. ,,Daardoor kunnen we een veilige kermis niet goed voorbereiden.”