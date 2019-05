Eerste resultaat Vertrouwensexperiment bijstand Tilburg: vertrouwen zorgt voor gezondheid en geluk

Dan kunnen er zomaar mooie dingen gebeuren, bleek gisteren tijdens een bijeenkomst in het Peerke Donderspaviljoen in Tilburg. Zo stelt onderzoeker Professor Ruud Muffels van Tilburg University dat deze aanpak mensen motiveert om over te gaan tot actie. ,,We nemen vaak aan dat we voor ‘vergeten mensen’, die diep in de problemen zitten, niets meer kunnen betekenen. Wat blijkt is dat juist zij behoefte hebben aan extra aandacht en begeleiding.” Een aansprekend resultaat is dat maar liefst de helft van de achthonderd deelnemende Tilburgers een stapje naar boven heeft weten te zetten. Een misschien wel belangrijkere tussentijds uitkomst is de zichtbare groei in het zelfvertrouwen en welzijn van de Tilburgers. ,,Ook dat is winst”, vindt Muffels. De Tilburgse deelneemster Ingrid Boef beaamt: ,,Van medicatie of huisartsbezoekjes is nog maar zelden sprake. Ik voel me sinds jaren weer echt gelukkig.”