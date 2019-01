Eerste schooldag Torenlei in Esbeek

Dat tweede wonder van Peerke Donders wil maar niet komen

8:10 TILBURG - Het is een lange weg van zalig naar heilig. Of het Peerke Donders überhaupt gaat lukken zover te geraken, is de vraag. ,,Hopen mag, maar bidden is beter”, glimlacht in Leiden de theologe Claudia Peters. Maandag komt ze naar Tilburg om een lezing te houden over het moeizame proces tot heiligverklaring van Petrus Donders (1809-1887), de Tilburgse weverszoon die de melaatsen van Suriname ondersteunde.