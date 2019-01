Eerste steen en tegelmozaïek Klein Berkeloo gered van slopershamer

Beiden zijn afkomstig van het voormalige schoolgebouw van Klein Berkeloo in Berkel-Enschot. De gedenksteen is een herinnering aan de bouw van het pand in 1948, toen ook een school. Het tegelmozaïek hing de laatste jaren als naambord op de buitengevel. Sinds 2015 staat het gebouw leeg en wordt nu gesloopt om plaats te maken voor tien huurwoningen van woningbouwstichting TIWOS. ,,We hebben aan TIWOS gevraagd of we de gedenksteen en het tegelmozaïek mochten hebben” vertelt Anton van Dorp, ‘afgevaardigde’ Berkel-Enschot van de heemkundekring.

,,Beide items zijn weliswaar geen kunstwerken, maar vertegenwoordigen vooral emotionele waarde. Veel mensen hebben hier op school gezeten en kennen de steen of het mozaïek. Vandaar dat wij het zonde vinden dat ze verloren zouden gaan.” Onder toeziend oog van Van Dorp hakt een medewerker van TIWOS de steen uit. Deze zat in 1948 in een buitengevel maar is later met een uitbreiding ingemetseld in een binnenmuur. Het is dan ook spannend of de steen wel heelhuids er uit kan. N