Eerste Tilburgse dancefeest in historische kapel: discotheek Kandance herleeft

Kadance was de naam van de discotheek die eind jaren 80 tot 1997 aan de Gasthuisring stond, nu parkeergarage Knegtel. Sleegers draaide daar als dj, Van Bergen was vaste gast en soms dj. ,,Het was echt de dance-tempel van Tilburg. Op vrijdag gabber, op zaterdag techno en house. Ze hadden altijd de grote namen. Joost van Bellen, Dimitri.”



Die laatste werd gestrikt voor FlashForward. ,,Hij draait al dertig jaar mee, is nog steeds actueel. In de grote zaal doet hij een normale set, in de Kadance-zaal eentje met de klassiekers. Hij heeft zo’n enorme staat van dienst.” Sleegers: ,,Hij is eigenlijk de grootste dj van Nederland, vind ik. Van begin tot nu eigenlijk. Eén van de pioniers.”



Op de line-up staan verder opkomende lokale artiesten als Corren Cavini en Klankspektrum. In de foyer zijn er optredens van de voormalige dj’s van Kadance. Onder meer La Zash, Noes en Sleegers zelf. Er kan vierhonderd man binnen, 85 procent van de kaartjes is al verkocht.