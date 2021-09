Eerste Tilburgse speelgoedbank, voor arme gezinnen: ‘Voor en door kinderen, het gaat om delen’

Groen-oranje tapijttegels sieren de vloer van de Tilburgse Speelgoedbank in Tilburg-West. Dit is van hier, dit zijn de kleuren van Tilburg. Precies, zegt Hennie van Schooten, voorzitter van initiatiefnemer Het Vierde Geschenk. ,,Dit is ontstaan vanuit het sociale hart van Tilburg. Het is voor en door kinderen. Solidariteit, het delen, vinden we belangrijk.”