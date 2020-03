Eetwinkel Blyf bleef niet lang, pand Tuinstraat wordt The Crooks: ‘Spannend’

In het leeggekomen pand aan Tuinstraat zijn Max de Jong (28) en compagnon Ramiro Paunussa (27) bezig met de voorbereidingen voor de opening van The Crooks Barbershop. De twee mannen - vlotte kerels - beginnen voor zichzelf, ze waren in dienst bij een barbier in Breda. ,,Een eigen zaak is nieuw voor ons, toch spannend.”



Ze kiezen voor Tilburg omdat de markt in Breda sowieso verzadigd is én ze hadden een oogje op het pand in de Tuinstraat laten vallen. En ja, in de nabije omgeving zitten al een paar barbieren. ,,We hopen ook mensen in de omgeving aan te spreken, Dongen bijvoorbeeld. Het blijft niet beperkt tot Tilburg.” Hij lacht. ,,Hopen we dan.”