Eetzaakje Pulcinos open in het dwaalgebied: ‘Ik ben er verliefd op geworden’

Tijdens het gesprek komt de Tilburgse bonbonmaker Dries Michels binnen stappen. 'Friandries' maakt bonbons van de limoncello die Derks weer zelf maakt. ,,En het IJsboerinneke in Moergestel maakt er ijs van.”



Die limoncello is een verhaal apart, Derks leerde via zijn oom Nino het Italiaanse eiland Sicilië kennen. ,,Helaas is hij acht jaar geleden overleden", vertelt de ondernemer. ,,Zijn vader heeft me toen op mijn zestiende limoncello leren maken.” Dat bleef de ondernemer de afgelopen jaren doen, hij hield er de bijnaam pulcino aan over. Hij lacht. ,,Kuikentje betekent het. Omdat in de zomer mijn haar goudblond wordt.”



Derks verkoopt delicatessen maar ze gaan er ook mee koken. ,,Van een pasta, een Indonesisch stoofgerecht tot gerechten met Mexicaanse invloeden. De focus ligt op afhaal."