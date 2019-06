Eeuwenoude papiersnipper in Hilvarenbeeks boek blijkt droomontdekking

Het is een stukje papier zo groot als een postkaart. Vergeeld en verkreukeld. Met een nauwelijks leesbare tekst in minuscule, vervaagde rode letters. Zo’n 400 jaar zat het als versteviging verborgen in de boekband van een middeleeuws register van de gemeente Hilvarenbeek. Totdat Stef Uijens van het Regionaal Archief Tilburg het opmerkte. ,,Dit is waar je op hoopt als boekwetenschapper”, zegt hij. ,,Een significante ontdekking doen die iets toevoegt aan wat wij al weten over de middeleeuwen.”