Efteling gaat zaterdag niet open voor testevenement: ‘Hoe ga ik dat nou weer aan mijn zoontje vertellen?’

KAATSHEUVEL - De Efteling gaat zaterdag niet open voor het testevenement van Fieldlab. Er hebben zich 4.000 belangstellenden aangemeld, terwijl was gerekend op 8.000 en dat aantal is te weinig om gedegen onderzoek te doen.

Abonnementhouders van de Efteling stonden niet bepaald in de rij voor de Fieldlab-testdag aanstaande zaterdag. Sinds maandag konden abonnementhouders en gasten die in een hotel of vakantiehuisje verblijven, gratis kaarten reserveren, maar een verwachte stormloop bleef uit.

Fieldlabs besloot de proef daarom stop te zetten. ,,Evenementen moeten worden uitgevoerd met een verhoogd bezoekersaantal. Met een aantal van 4.000 bezoekers zou de onbenutte capaciteit van attracties en park veel te groot zijn, voor een reële vergelijking met een normale situatie”, meldt Fieldlab. ,,Bovendien is onderzoek naar bezoekersdynamiek, contactmomenten in attracties en wachtrijen niet mogelijk, door de zeer lage bezettingsgraad van attracties en park.

Ophef en strikte voorwaarden

De Efteling besloot door alle commotie terughoudend te zijn met het werven van nieuwe deelnemers. Toch had het pretpark gerekend op meer aanmeldingen, omdat ze merkte dat ‘veel gasten behoefte hadden aan een dagje uit’.

Directeur van de Efteling Fons Jurgens denkt dat alle ophef rond het inmiddels afgeblazen 538-evenement in Breda en de voorwaarden voor de proef, zoals het afleggen van een coronatest voor- en na bezoek, hebben geleid tot een te laag aantal aanmeldingen. Kinderen van 5 jaar moesten die ook afleggen.

Quote We hopen een stapje dichterbij een normaal dagje Efteling te komen. De Efteling

‘Ook het zicht op een mogelijke heropening van de Efteling kan een rol gespeeld hebben in het te lage aantal deelnemers. In het stappenplan van het kabinet is aangekondigd dat attractieparken mogelijk op 11 mei weer open kunnen.’

Het pretpark laat in een reactie weten dat ze had gehoopt dat het onderzoek van Fieldlab zou kunnen leiden tot het loslaten van een aantal maatregelen in het park. ‘Daar was dit onderzoek tenslotte op gericht. We hopen dat Fieldlab deze conclusie uit andere onderzoeksresultaten kan trekken, zodat we steeds een stapje dichterbij een normaal dagje Efteling kunnen komen.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Testflauwekul’

De Fieldlab-test viel lang niet bij iedereen in goede aarde. Vooral op sociale media kreeg de Efteling er van langs. Tegenstanders vroegen zich af waarom de Efteling meedoet aan die ‘testflauwekul’. Vooral jezelf laten testen wanneer je geen klachten hebt, is voor veel mensen een brug te ver. Tegenstanders vreesden ook dat de proeven kunnen leiden tot een ‘testmaatschappij’.

Quote Ik had me expres niet aangemeld omdat ik dacht dat het te druk zou worden. Nou, niet dus. Een Efteling-abonnementhouder

Toch reageren abonnementhouders gemixt op het nieuws dat proefdag zaterdag niet doorgaat. ‘Dit maakt mij echt niet gelukkig, het was een lichtpuntje voor mij’, schrijft iemand die een kaartje had gekocht op de pagina voor abonnementhouders. Iemand anders: ‘Ik had me expres niet aangemeld omdat ik dacht dat het te druk zou worden. Nou, niet dus.’

Een vader die zijn zoontje teleur moet stellen: ‘Hoe ga ik hem dit nu weer vertellen? Dit is te sneu voor woorden.’

Zorgen

Eerder liet IC-hoofd Peter de Jager van het Jeroen Bosch Ziekenhuis al weten zich zorgen te maken over het testevenement in de Efteling. ‘Onverstandig, ik heb er geen vertrouwen in’, zei hij tegen BNR.

‘Als er meer dan 900 mensen op de IC’s liggen, kan het niet doorgaan. Nu zijn dat er 823 mensen. Ik zou maar even de getallen volgen, want het is gewoon niet verstandig. Als we nog even met z’n allen op de tanden bijten, dan heb ik het idee dat we die golf gaan ombuigen, dan kunnen we het effect van de vaccinaties afwachten. En dan zijn komen we die haven binnen. Maar dan moeten we er de ruimte voor krijgen.’