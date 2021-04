Efteling gaat zaterdag niet open voor testevenement

Abonnementhouders van de Efteling stonden niet bepaald in de rij voor de Fieldlab-testdag aanstaande zaterdag. Sinds maandag konden abonnementhouders en gasten die in een hotel of vakantiehuisje verblijven, gratis kaarten reserveren, maar een verwachte stormloop bleef uit.

‘Testflauwekul’

Zorgen

Eerder liet IC-hoofd Peter de Jager van het Jeroen Bosch Ziekenhuis al weten zich zorgen te maken over het testevenement in de Efteling. ‘ Onverstandig, ik heb er geen vertrouwen in ’, zei hij tegen BNR.

‘Als er meer dan 900 mensen op de IC’s liggen, kan het niet doorgaan. Nu zijn dat er 823 mensen. Ik zou maar even de getallen volgen, want het is gewoon niet verstandig. Als we nog even met z’n allen op de tanden bijten, dan heb ik het idee dat we die golf gaan ombuigen, dan kunnen we het effect van de vaccinaties afwachten. En dan zijn komen we die haven binnen. Maar dan moeten we er de ruimte voor krijgen.’