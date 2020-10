Efteling mag nog niet uitbreiden, maar bezwaren van omwonenden grotendeels afgewezen

Geboorte aangeven kan in Goirle digitaal. Gemeente breidt online dienstver­le­ning flink uit

12 oktober GOIRLE - Het aangeven van een geboorte of een huwelijk kan in Goirle voortaan thuis achter de computer. De gemeente breidt de online dienstverlening flink uit, vooral op het gebied van burgerzaken. Zo kan ook online worden gemeld dat een burger een paspoort of ID kwijt is geraakt.