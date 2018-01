Efteling opent in 2020 een groter Reizenrijk met nieuwe attractie

Zware truck schuift Tilburgse greppel in

18 januari TILBURG - Een bergingsbedrijf met twee mobiele kranen en een graafmachine moesten er donderdagavond aan te pas komen om in Tilburg een zware truck uit een greppel te krijgen. Het vierassige gevaarte raakte in een bocht van de Bunderseweg - parallel aan de Burgemeester Bechtweg - van de weg en schoof via de berm de greppel in.