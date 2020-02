Efteling sluit enkele achtbanen wegens storm, de Beekse Bergen houdt sommige dieren binnen

KAATSHEUVEL - Nederland maakt zich massaal op voor de storm die zondag over het land raast. De Beekse Bergen houdt een aantal dieren binnen, andere dierentuinen sluiten eerder en de Efteling heeft besloten enkele attracties dicht te houden. ,,Met name de achtbanen”, meldt een woordvoerster van het attractiepark.

De Efteling heeft een aantal voorbereidingen getroffen voor de storm. Parasols en luifels zijn dichtgeklapt en er worden extra medewerkers ingezet. ,,Die lopen door het park om vallende takken in de gaten te houden”, aldus de woordvoerster. ,,Verder kijken we ook naar de windkracht en welke attracties we daardoor moeten sluiten.”

Bezoekers kunnen in de Efteling-app zien welke attracties dicht zijn. Vooralsnog zijn dat vooral de achtbanen, zoals de Baron en Joris en de Draak. ,,Maar ook de Pagode, want die is nogal hoog.”

De storm heeft (nog) geen effect op de sluitingstijd van het park. De Efteling is tot 18.00 uur open.

De Beekse Bergen

De Beekse Bergen heeft ook maatregelen genomen. Het park houdt zijn leeuwen en tijgers zondag binnen, heeft de boten uit de vaart gehaald en doet de hele dag geen roofvogelsafari. ,,Het is voor vogels niet te doen om te vliegen met dit weer", aldus woordvoerder Robert Oudejans.

Die besluiten zijn op voorhand al gemaakt. Wat er de rest van de dag gaat gebeuren, weet Oudejans nog niet. ,,We houden het weer elke minuut in de gaten. We zijn de dag begonnen zoals we dat altijd doen. Er is een autosafari, een bussafari en mensen kunnen wandelen. Zo lang het veilig is, blijft dat zo.”

De dierenverzorgers bepalen per diersoort wat er met de beesten wordt gedaan. ,,Sommige mogen kort naar buiten, andere worden de hele dag binnen gehouden. We willen niet dat de dieren schrikken van bijvoorbeeld omgevallen bomen.”

Het park blijft open tot 16.30 uur, zegt Oudejans. ,,Tenzij het straks keihard gaat stormen. Dan houdt het op. De veiligheid van dier en bezoekers gaat boven alles.”

ZooParc Overloon

Bij ZooParc Overloon zijn de sluitingstijden aangepast. In plaats van om 17.00 uur sluit het park zondag de deuren om 15.00 uur. ,,Dan worden de dieren netjes binnen gesloten zodat er niks kan gebeuren en kunnen de bezoekers en medewerkers veilig naar huis", meldt een woordvoerder, die ook zegt dat de roofdieren vanaf de middag al binnen zitten. ,,Het gaat dan onder meer om giraffes, leeuwen en tijgers.”

Dierenrijk Mierlo

Dierenrijk in Mierlo kiest voor dezelfde maatregelen als ZooParc Overloon. Ook dit park sluit om 15.00 uur. En ook bij dit park zitten veel dieren binnen. Effect op het aantal bezoekers heeft de storm daar niet. ,,Het loopt aardig door", zegt een woordvoerster. ,,Maar dat zijn wel voornamelijk abonnementhouders.”