Efteling teleurgesteld over uitstel uitbreidingsplannen, bewoners blij: ‘Er kan voorlopig niets gebeuren’

updateKAATSHEUVEL - ,,We zijn teleurgesteld dat het Bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 voorlopig niet in werking mag treden en de Efteling hierdoor moet wachten met de uitbreidingsplannen aan de oostkant van het park.” Dat laat een woordvoerster van de Efteling weten in een eerste reactie op de uitspraak van de Raad van State. De advocaat van omwonenden reageert daarentegen verheugd.

Volgens de woordvoerster heeft de Efteling ter dege rekening gehouden met de omwonenden. ,,Wij begrijpen dat omwonenden de keuze maken om juridische stappen te zetten maar hadden natuurlijk liever een andere uitspraak gezien. De plannen zijn tot stand gekomen na een uitgebreid proces, waarin de inbreng van zoveel partijen én ook van de omwonenden heel zorgvuldig is verwerkt. Er is gezocht is naar een balans tussen alle belangen.”

‘We staan niet stil’

De uitspraak van de Raad van State doet niets af aan de ambities van het pretpark. ,,We wachten de definitieve uitspraak van de Raad van State af. Ook al kunnen we nu helaas nog niet starten met onze grootschalige uitbreiding, als Efteling staan we nooit stil: want nog dit jaar pakken we uit met de komst van ons 30ste sprookje in het Sprookjesbos ‘De zes Zwanen’. En volgend jaar gaan we onze gasten verrassen met de nieuwe achtbaan Max & Moritz.”

Omwonenden blij

Advocaten Marnix Wolf en Elke Wouters van de omwonenden zijn in hun nopjes met de uitspraak. ,,Er kan voorlopig niets gebeuren. Dat is heel belangrijk voor onze cliënten”, zegt Wolf. Hij benadrukt dat het gaat om een voorlopig oordeel . ,,Dit is natuurlijk nog geen definitieve uitspraak, maar het zorgt er wel voor dat er geen situaties worden gecreëerd die niet terug te draaien zijn.”

Geluid en parkeerregelingen

De constatering van de Raad van State dat de geluid- en parkeerregelingen die de gemeenteraad voor dit deel van het bestemmingsplan heeft opgenomen vermoedelijk niet overeind zullen blijven, zorgen nog niet voor ontkurkte champagneflessen. Wolf: ,,Het is natuurlijk een mooie overweging van de Raad, maar voorlopig is het voor ons afwachten. Daar kan ik niets zinnigs over zeggen. Aan het eind van de rit zullen we zien wat er overeind blijft van het bestemmingsplan.”