Eftelingbezoeker (16) afgevoerd naar het ziekenhuis, bewusteloos door te veel drank

Tilburgse zweefmolen draait weer

13:46 TILBURG - De 80 meter hoge zweefmolen Around the World XXL op de kermis in Tilburg die zaterdagmiddag op grote hoogte ruim een halfuur stilstond met zo’n dertig mensen erin, is weer in bedrijf. De problemen met de attractie werden veroorzaakt door een klein technisch mankement, dat snel kon worden verholpen, meldt een woordvoerder van de gemeente.