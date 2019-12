Eierboer uit Rijen protesteert tegen achterstallige mestrechten: ‘Mijn bedrijf is totaal uitstootvrij’

Mestrechten zijn een (Europese) verplichting aan boeren. Om het aantal dieren, en het mestoverschot in de hand te houden moet er jaarlijks per dier mestrecht wordt gekocht. Dat is gebonden aan een maximum, dus gewild en geld waard. Aan het eind van het jaar wordt er ook druk onderling in gehandeld. Wie ze niet afdraagt (en wordt betrapt bij een controle) moet ze alsnog afdragen in een ontneming.