Eigen dorpspiano bij Ome Toon voor iedereen in Biest-Houtakker die wil spelen

Weg met de tranen van groep 8: geen musical maar wel een film

12:09 TILBURG - Groep 8 van basisschool Pendula was ontroostbaar toen bleek dat de eindmusical niet door kon gaan. Maar inmiddels is iedereen weer vrolijk. Want als je geen musical kan opvoeren, dan neem je toch gewoon een film op? ,,Het is superleuk!”