‘Eigen mest’ droogt op voor mestfabriek tussen Moergestel en de Biest

‘Leefbaar­heid Molenak­kers’ wint procedure over megastal in Moergestel

6 maart BREDA – De gemeente Oisterwijk had eerst een milieu effect rapportage (MER) moeten laten opstellen, voordat toestemming werd verleend voor een megastal aan de Heuvelstraat in Moergestel. Tot die conclusie komt de bestuursrechter in Breda in een zaak die was aangespannen door Stichting Behoud Leefbaarheid Molenakkers.